Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 08:46

«Бой с русскими»: аналитик объяснил желание ЕС разместить войска на Украине

Аналитик Меркурис: Европа хочет затянуть конфликт на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что слова лидеров ЕС о стремлении к миру — это лишь прикрытие для прямо противоположных целей, которых Европа хочет достичь с помощью ввода миротворческих сил в страну.

Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия, которая при обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими. <…> Потом миссия превратилась в какие-то силы сдерживания, — подчеркнул эксперт.

Предложение о вводе контингента НАТО на Украину должно показать, что Великобритания, Франция и Германия являются не просто сторонними наблюдателями диалога России и США, предположил Меркурис. Еще одна цель — повысить подмоченную репутацию премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, резюмировал аналитик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подразделения западных военных и техника на Украине будут рассматриваться Россией в качестве законных целей. Так она отреагировала на подписание членами «коалиции желающих» в Париже декларации «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира».

Украина
Европа
миротворцы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия частично погрузилась во тьму
Киев лишился фабрики дронов, которыми атаковали резиденцию Путина
Трамп намекнул на поддержку Киева, но с оговоркой
В ЕС понесли миллиардные убытки из-за санкций против России
Россия отомстила Киеву за атаку на резиденцию Путина ударом «Орешника»
Вместо оливье: собираем салат «Крабовая слойка» из четырех продуктов
В Германии хотят привлечь в бундесвер 20 тыс. добровольцев
Москвичам пообещали рекордные сугробы до 65 сантиметров
«Бой с русскими»: аналитик объяснил желание ЕС разместить войска на Украине
Трампу указали на серьезный просчет после операции в Венесуэле
Дания пытается объяснить Трампу нежелание Гренландии продаваться США
Мирный житель пострадал при ракетной атаке ВСУ на российский регион
Россиянам ответили, чем может обернуться выброс новогодней елки из окна
Трамп описал суть собственной «доктрины Донро»
Украинский пленный рассказал о бегстве бойцов из учебных центров ВСУ
«Для меня честь»: журналист из США обрадовался внесению в «Миротворец»
В Минздраве раскрыли показатель по болезням сердца в России
Огурцы для стройности: как сбросить 5 кг за считаные дни без усилий
Российская «Мста» разнесла пункт временной дислокации ВСУ под Днепром
Стармер получил плохие новости о дефиците оборонного бюджета Британии
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.