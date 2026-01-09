Европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что слова лидеров ЕС о стремлении к миру — это лишь прикрытие для прямо противоположных целей, которых Европа хочет достичь с помощью ввода миротворческих сил в страну.

Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия, которая при обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими. <…> Потом миссия превратилась в какие-то силы сдерживания, — подчеркнул эксперт.

Предложение о вводе контингента НАТО на Украину должно показать, что Великобритания, Франция и Германия являются не просто сторонними наблюдателями диалога России и США, предположил Меркурис. Еще одна цель — повысить подмоченную репутацию премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, резюмировал аналитик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подразделения западных военных и техника на Украине будут рассматриваться Россией в качестве законных целей. Так она отреагировала на подписание членами «коалиции желающих» в Париже декларации «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира».