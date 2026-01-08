Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 13:46

Захарова предупредила об опасности парижской декларации по Украине

Захарова: парижская декларация по Украине не приближает мир

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Предложенный «коалицией желающих» и Киевом документ не является планом мирного урегулирования, а нацелен на продолжение милитаризации, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что размещение на Украине западных военных формирований и объектов будет расценено как интервенция и прямая угроза безопасности России, говорится на сайте ведомства.

Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта, — отметила Захарова.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что декларация о возможном размещении многонационального контингента на Украине после кризиса приблизила мир к угрозе нового мирового вооруженного противостояния. Он назвал подписанный в Париже документ крупной политической провокацией, нацеленной на срыв завершения конфронтации и эскалацию глобального противостояния.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что мирное соглашение по завершению украинского кризиса практически полностью готово. По его словам, также следует ожидать утверждения ряда дополнительных договоренностей.

Мария Захарова
Украина
Париж
декларации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.