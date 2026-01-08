Захарова предупредила об опасности парижской декларации по Украине Захарова: парижская декларация по Украине не приближает мир

Предложенный «коалицией желающих» и Киевом документ не является планом мирного урегулирования, а нацелен на продолжение милитаризации, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что размещение на Украине западных военных формирований и объектов будет расценено как интервенция и прямая угроза безопасности России, говорится на сайте ведомства.

Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта, — отметила Захарова.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что декларация о возможном размещении многонационального контингента на Украине после кризиса приблизила мир к угрозе нового мирового вооруженного противостояния. Он назвал подписанный в Париже документ крупной политической провокацией, нацеленной на срыв завершения конфронтации и эскалацию глобального противостояния.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что мирное соглашение по завершению украинского кризиса практически полностью готово. По его словам, также следует ожидать утверждения ряда дополнительных договоренностей.