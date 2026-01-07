Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 20:03

Медведчук раскрыл, чем может обернуться парижская декларация по Украине

Медведчук: парижская декларация по Украине ведет к третьей мировой войне

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости
Декларация о намерении разместить многонациональный контингент на Украине после завершения кризиса приблизила мир к угрозе третьей мировой войны, заявил экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте организации. По его мнению, подписанное в Париже соглашение является масштабной политической провокацией, целью которой является недопущение завершения конфликта и эскалация глобальной конфронтации.

Декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта нельзя расценивать иначе, чем как масштабную политическую провокацию, которая поставила задачу не допустить окончания этого конфликта любой ценой, и тем самым привести мир к третьей мировой войне, создав для этого все предпосылки, — заявил Медведчук.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» утвердили декларацию, создающую правовые основы для возможного размещения воинских контингентов на Украине после установления мира. По его словам, этот документ, принятый на парижской встрече, призван продемонстрировать Киеву долгосрочную поддержку ключевых западных партнеров.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце заявил, что участники «коалиции желающих» планируют после завершения кризиса создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек. По его словам, такая военная структура необходима Киеву для обеспечения будущей безопасности.

Виктор Медведчук
Украина
Париж
декларации
войны
