«Коалиция желающих» согласовала парижскую декларацию по Украине Стармер: коалиция желающих согласовала декларацию о размещении войск на Украине

Лидеры стран «коалиции желающих» утвердили декларацию, которая закладывает правовые основы для возможного размещения воинских контингентов на Украине после установления мира, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи в Париже. Документ призван продемонстрировать долгосрочную поддержку Киева со стороны ключевых западных партнеров.

Соглашение, подписанное Великобританией, Францией и другими участниками, создает юридический фундамент для будущих операций. Оно позволит вооруженным силам этих стран действовать на украинской территории, сосредоточившись на обеспечении безопасности воздушного и морского пространства, а также на программах по восстановлению оборонного потенциала государства.

Это является важной частью нашей твердой решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это прокладывает путь к созданию правовой базы, — сказал Стармер.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Париже были достигнуты договоренности по мониторингу будущего перемирия на Украине. Обозреватель издания Financial Times Кристофер Миллер рассказал, что американская сторона готова отслеживать соблюдение режима тишины, используя спутники, беспилотники и сенсоры.