Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 21:39

США согласились контролировать прекращение огня на Украине

FT: США возьмут на себя космический и дроновый контроль за перемирием на Украине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

На переговорах в Париже достигнуты договоренности по мониторингу будущего перемирия на Украине, сообщил в социальной сети Х обозреватель издания Financial Times Кристофер Миллер. Американская сторона готова отслеживать соблюдение режима тишины, используя спутники, беспилотники и сенсоры.

Также Вашингтон поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, схожих с отдельными положениями 5-й статьи НАТО о коллективной обороне. Однако реальная готовность западных стран выполнить эти обязательства до сих пор остается под вопросом.

Миллер добавил, что неизвестно, кто из европейских лидеров сможет перейти от теоретических обещаний к реальному выполнению своих обязательств в случае нарушения договоренностей. Хотя технические механизмы контроля прорабатываются, перспективы развертывания сил сдерживания для защиты линии разграничения пока неясны, резюмировал корреспондент.

Ранее стало известно, что участники «коалиции желающих» собрались в Париже на фоне острых разногласий по объему помощи Украине. Скандинавские и балтийские страны обвинили Францию и Германию в малых взносах, заявив, что сами несут непропорциональное бремя. Доля помощи Киеву от ВВП Дании (3%) в 10 раз превышает французский вклад (0,29%).

США
Европа
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп неудачно пошутил о своем интеллекте перед республиканцами
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России по борьбе с БПЛА ВСУ
В российском регионе объявили карантин из-за опасной инфекции
«Коалиция желающих» согласовала парижскую декларацию по Украине
Умер бразильский легионер «Норильского никеля»
Дуров опроверг зависимость Telegram от инвесторов из России
«Не играйте в игры с Россией»: Медведев ответил на угрозу Трампа
США согласились контролировать прекращение огня на Украине
В ООН связались с новыми властями Венесуэлы после похищения Мадуро
Трамп рассказал о неслучившемся импичменте из-за Зеленского
Москвичей массово эвакуировали из ТЦ из-за вспышки жира
Раскрыта личность подозреваемого в нападении на дом Вэнса
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличили золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.