США согласились контролировать прекращение огня на Украине FT: США возьмут на себя космический и дроновый контроль за перемирием на Украине

На переговорах в Париже достигнуты договоренности по мониторингу будущего перемирия на Украине, сообщил в социальной сети Х обозреватель издания Financial Times Кристофер Миллер. Американская сторона готова отслеживать соблюдение режима тишины, используя спутники, беспилотники и сенсоры.

Также Вашингтон поддержал предоставление Украине гарантий безопасности, схожих с отдельными положениями 5-й статьи НАТО о коллективной обороне. Однако реальная готовность западных стран выполнить эти обязательства до сих пор остается под вопросом.

Миллер добавил, что неизвестно, кто из европейских лидеров сможет перейти от теоретических обещаний к реальному выполнению своих обязательств в случае нарушения договоренностей. Хотя технические механизмы контроля прорабатываются, перспективы развертывания сил сдерживания для защиты линии разграничения пока неясны, резюмировал корреспондент.

Ранее стало известно, что участники «коалиции желающих» собрались в Париже на фоне острых разногласий по объему помощи Украине. Скандинавские и балтийские страны обвинили Францию и Германию в малых взносах, заявив, что сами несут непропорциональное бремя. Доля помощи Киеву от ВВП Дании (3%) в 10 раз превышает французский вклад (0,29%).