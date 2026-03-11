Дроны ВСУ дважды за день атаковали город в Запорожской области

Дроны ВСУ дважды за день атаковали город в Запорожской области Романиченко: дроны ВСУ дважды атаковали аптеку в Васильевском

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины нанесли два удара по аптечному пункту в Васильевском муниципальном округе, сообщила в Telegram-канале глава МО Наталья Романиченко. В результате обстрела здание получило значительные повреждения.

Но самое главное — в этот раз никто не пострадал. Это уже второй прилет в район аптеки за сегодня, — отметила Романиченко.

По ее словам, район, где расположена аптека, не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре — рядом нет ни позиций военных, ни техники. Несмотря на это ВСУ видят цель в помещении, которое доставляет медикаменты гражданскому населению.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что ВСУ намеренно нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Брянске. По ее словам, секретариат ООН обязан обратить внимание на преступление Киева. Украинские войска могли напасть на Брянск семью ракетами Storm Shadow.

До этого сообщалось, что за прошедшие праздничные выходные в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали более 70 жителей российских регионов. Жертвами атак Киева стали девять человек, среди которых оказался один ребенок. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Донецкой Народной Республике и Запорожской области.