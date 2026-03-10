Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 13:52

ВСУ атаковали рынок в Запорожье

Балицкий сообщил об ударе ВСУ по рынку в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинская армия атаковала Васильевку в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Под удар попал городской рынок. Пострадали две женщины, их госпитализировали. Глава региона подчеркнул, что опасность повторных атак сохраняется.

Была предпринята атака на город Васильевку с применением беспилотного летательного аппарата, и удар пришелся в район городского рынка, — отметил губернатор.

Балицкий также сообщил, что ВСУ совершили 12 целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области. По его словам, обстрелы пришлись на Михайловский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Куйбышевский и Пологовский муниципальные округа. Всего пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе два человека погибли, еще 19 получили ранения за минувшие выходные в результате ударов со стороны ВСУ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

