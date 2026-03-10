Зимняя Олимпиада — 2026
ВСУ 12 раз атаковали Запорожскую область и ранили 11 человек

Балицкий: ВСУ совершили 12 целенаправленных атак на населенные пункты Запорожья

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ совершили 12 целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, обстрелы пришлись на Михайловский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Куйбышевский и Пологовский муниципальные округа. Всего пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 целенаправленных атак противника на мирные населенные пункты Запорожской области. <...> Пострадали 11 человек, из них трое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Также ночью была зафиксирована повышенная активность украинских БПЛА. Несмотря на атаки со стороны ВСУ, инфраструктура региона функционирует в штатном режиме.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе два человека погибли, еще 19 получили ранения за минувшие выходные в результате ударов со стороны ВСУ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

