10 марта 2026 в 12:57

В Кремле ответили на вопрос о «нефтяных» беседах Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп детально не обсуждали отмену санкций на российскую нефть

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали снятие санкций по экспорту российской нефти, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также добавил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф находится в постоянном контакте с российской стороной, передает РИА Новости.

Нет, как-то сколь-либо детально эта тема не фигурировала, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин заявил о продолжении поставок нефти и газа надежным контрагентам, среди которых не только страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и Венгрия и Словакия. Он подчеркнул, что Москва может перевести поставки энергоресурсов с европейского рынка на более интересные направления без ожидания, пока ЕС сам «захлопнет дверь».

Между тем мировые цены на нефть подскочили более чем на 26%, обновив максимумы с середины 2022 года на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке. Основной причиной роста стала фактическая блокада Ормузского пролива, которая парализовала значительную часть региональных поставок и вынудила производителей сокращать добычу из-за переполненных хранилищ.

