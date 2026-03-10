Из Катара в Москву вылетел очередной самолет Второй за 10 суток самолет вылетел из Дохи в Москву

Пассажирский самолет вылетел из Катара в Москву, сообщили ТАСС в международном аэропорту Хамад в Дохе. Отмечается, что он стал вторым за последние 10 суток.

Самолет в Москву вылетел, рейс выполняет Qatar Airways, — сказал собеседник агентства.

Накануне, 9 марта, посольство России в Катаре пояснило, что в первую очередь списки возвращающихся составляли с учетом семей с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кому срочно необходима медицинская помощь, а также тех, кто ранее не сумел улететь рейсом 28 февраля. Авиакомпания Qatar Airways взяла на себя обязательство проинформировать всех пассажиров электронным письмом о новом бронировании билетов и обеспечить транспортировку до аэропорта.

До этого Катар продлил срок пребывания в стране для российских туристов, застрявших на лайнере Celestyal Journey из-за ситуации с Ираном. Одна из пассажирок рассказала, что граждан Киргизии планируется вывезти через Саудовскую Аравию.

Также сообщалось, что «Аэрофлот» осуществит 13 дополнительных парных рейсов в Таиланд, на Мальдивы и обратно транзитом через Ближний Восток. В компании отметили, что есть возможность вернуть домой около 10 тыс. российских туристов. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350.