10 марта 2026 в 14:39

Архитектурная подсветка появилась у свыше 100 объектов в Москве в 2025 году

Здания в Москве Здания в Москве Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
В Москве архитектурно-художественная подсветка появилась у свыше 100 объектов в 2025 году, пишет «Москва 24» со ссылкой столичный комплекс городского хозяйства. Освещение позволяет не только повысить безопасность в ночное время суток, но и грамотно акцентировать детали и элементы зданий.

Подсветкой оснастили свыше 50 школ, открывшихся после реконструкции в рамках программы «Моя школа». Помимо этого, освещением обеспечили Живописный мост на северо-западе столицы. Подсветка также появилась у культурного центра «Москвич» на Волгоградском проспекте и на набережной музея-заповедника «Коломенское».

Кроме того, дополнительное освещение создали на территории нескольких храмов, в районах Крылатское и Таганском, а также у Театра имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре. В общей сложности город освещает более 1 млн светильников.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в центре столицы стартовало строительство нового пешеходного моста. Возведение конструкции ведется на Болотной набережной силами специалистов городского хозяйства.

Москва
школы
храмы
архитектура
