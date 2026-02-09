Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 14:25

Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы

На Болотной набережной в Москве начали строить новый пешеходный мост

Читайте нас в Дзен

В центре Москвы стартовало строительство нового пешеходного моста, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Возведение конструкции ведется на Болотной набережной силами специалистов городского хозяйства, передает пресс-служба горадминистрации.

По словам Бирюкова, длина будущего сооружения составит около 170 метров. Мост будет проложен через Водоотводный канал и соединит разделенные улицей Серафимовича участки Болотной набережной.

По ходу движения обустроим четыре схода на набережную. В результате завершим создание единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг, — сказал заммэра.

Уникальной особенностью строительства будет его организация с воды с использованием специальной насыпи, что позволит не перекрывать движение автотранспорта. Временные неудобства для водителей могут возникнуть лишь в моменты доставки строительных материалов на объект.

Работы будут выполняться с двух барж, с которых сначала создадут насыпь для установки свайных фундаментов под 11 опор. Затем строители приступят к монтажу пролетного строения, перил и архитектурной подсветки, применяя технику с учетом высотных ограничений под мостами.

Россия
Москва
мосты
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Собянин доложил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Задержан глава отдела ЖКХ кабмина Татарстана
Собянин рассказал, в какой сфере Москва хочет выйти в лидеры
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.