Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы На Болотной набережной в Москве начали строить новый пешеходный мост

В центре Москвы стартовало строительство нового пешеходного моста, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Возведение конструкции ведется на Болотной набережной силами специалистов городского хозяйства, передает пресс-служба горадминистрации.

По словам Бирюкова, длина будущего сооружения составит около 170 метров. Мост будет проложен через Водоотводный канал и соединит разделенные улицей Серафимовича участки Болотной набережной.

По ходу движения обустроим четыре схода на набережную. В результате завершим создание единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг, — сказал заммэра.

Уникальной особенностью строительства будет его организация с воды с использованием специальной насыпи, что позволит не перекрывать движение автотранспорта. Временные неудобства для водителей могут возникнуть лишь в моменты доставки строительных материалов на объект.

Работы будут выполняться с двух барж, с которых сначала создадут насыпь для установки свайных фундаментов под 11 опор. Затем строители приступят к монтажу пролетного строения, перил и архитектурной подсветки, применяя технику с учетом высотных ограничений под мостами.