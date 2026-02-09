Зимняя Олимпиада — 2026
Собянин доложил Путину хорошие новости об экономике Москвы

Собянин сообщил о росте инвестиций в московскую экономику на 60%

Сергей Собянин и Владимир Путин Сергей Собянин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Объем вложений в экономику Москвы за последние шесть лет увеличился более чем на 60%, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. Градоначальник отметил, что несмотря на сложный период, связанный с пандемией, общая динамика остается положительной, передает пресс-служба Кремля.

Были, конечно, сложные годы, 20-е годы, но это ковидные годы, а так в основном положительная динамика <…> Инвестиции выросли на 60%, — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что городские власти целенаправленно поддерживают развитие высокотехнологичных отраслей и промышленности в рамках стратегии по обеспечению технологической независимости. По словам мэра, именно рост инвестиционной активности формирует прочный фундамент для будущего развития столицы.

Ранее сообщалось, что Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены приложить совместные усилия по внедрению информационных технологий в петербургские амбулаторные медицинские организации.

