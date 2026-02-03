Собянин и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве Собянин и Беглов заключили соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил глава столицы в мессенджере MAX. Стороны намерены приложить совместные усилия во внедрению информационных технологий в петербургские амбулаторные медицинские организации.

Мы на протяжении последнего десятка лет активно развиваем единую медицинскую информационную систему в Москве. И два года тому назад подписали соглашение с Санкт-Петербургом о внедрении ее в стационары города <…> Сегодня мы подписываем новое соглашение, которое касается уже амбулаторного звена, — отметил Собянин.

По словам мэра, соглашение принесет пользу и Москве. Он отметил, что внедрение системы в Северной столице позволит улучшить запись к врачам и оцифровать все результаты исследования.

