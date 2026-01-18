Собянин поделился успехами российских беспилотных трамваев

Новые отечественные беспилотные трамваи в ходе испытаний проехали уже около 27 тысяч километров, не допустив ни одного нарушения ПДД и избежав аварийных ситуаций, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что к 2030 году две трети столичного трамвайного парка перейдут на автономное управление, передает ТАСС.

Мы проехали 27 тысяч километров уже на этих трамваях, ни одного нарушения правил дорожного движения или аварий со стороны трамвая не было, — рассказал он.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет испытания новый российский автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9. Модель отличается повышенной комфортностью и современной планировкой салона. Модель обладает рядом преимуществ: вместимость — до 77 пассажиров, самая большая площадь низкого пола в классе — 10 квадратных метров, а также две широкие двери для ускорения посадки и высадки.

Тем временем в Москве изменились тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» проиндексировали с 67 до 75 рублей.