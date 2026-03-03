Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:27

Общественник высказался о локализации такси в России

Общественник Амосов: в России возникнут сложности с локализацией такси

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России возникнут сложности с локализацией такси, поскольку в отечественном сегменте до сих пор нет легкового автомобиля для коммерческих целей, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов. По его словам, никто не понимает, зачем нужно введение такой меры.

На сегодняшний день в российском сегменте по сборке, в том числе и китайских автомобилей, нет коммерческого легкового автомобиля. То есть, который будет в дальнейшем использоваться в коммерческих целях. Надо было сначала его выпустить, а потом уже таксистам объяснять, что это вот берите, а вот это нет, — высказался Амосов.

Он отметил, что список автомобилей для использования в такси анонсировали всего за три дня до вступления закона о локализации соответствующего транспорта. Эксперт признался, что он не понимает с какой целью, создавались критерии локализации, и зачем в целом нужна эта мера, учитывая нынешнее состояние отечественного автопрома.

Ранее юрист Яна Воробьева предупредила, что такси планируют перевести на отечественный автопром с 1 марта 2026 года. Так новые машины в таксопарки разрешат покупать исключительно из предложенного списка моделей, производимых в России.

такси
транспорт
общество
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД оценили вероятность введения санкций ООН против США из-за Ирана
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.