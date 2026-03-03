Общественник высказался о локализации такси в России

В России возникнут сложности с локализацией такси, поскольку в отечественном сегменте до сих пор нет легкового автомобиля для коммерческих целей, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов. По его словам, никто не понимает, зачем нужно введение такой меры.

На сегодняшний день в российском сегменте по сборке, в том числе и китайских автомобилей, нет коммерческого легкового автомобиля. То есть, который будет в дальнейшем использоваться в коммерческих целях. Надо было сначала его выпустить, а потом уже таксистам объяснять, что это вот берите, а вот это нет, — высказался Амосов.

Он отметил, что список автомобилей для использования в такси анонсировали всего за три дня до вступления закона о локализации соответствующего транспорта. Эксперт признался, что он не понимает с какой целью, создавались критерии локализации, и зачем в целом нужна эта мера, учитывая нынешнее состояние отечественного автопрома.

Ранее юрист Яна Воробьева предупредила, что такси планируют перевести на отечественный автопром с 1 марта 2026 года. Так новые машины в таксопарки разрешат покупать исключительно из предложенного списка моделей, производимых в России.