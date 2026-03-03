Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:36

В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ

Депутат Вассерман: устный экзамен по истории станет тренировкой перед ОГЭ

ОГЭ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Устный экзамен по истории станет для девятиклассников тренировкой перед ОГЭ и не приведет к дополнительной нагрузке на учащихся, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, жалобы на перегруженность школьников звучат на протяжении многих десятилетий, поэтому не должны становиться решающим фактором при обсуждении образовательных инициатив.

Жалобы о перегрузке детей начались примерно тогда же, когда появилась школа как самостоятельный вид занятий. Вряд ли стоит на них всерьез обращать внимание. Касательно устной части по истории, это дополнительный экзамен для школьников, который окажется чем-то вроде тренировки и позволит детям лучше подготовиться к основной части экзамена. Думаю, для учащихся это полезно. У меня нет оснований оспаривать эти концепции. Если специалисты решили, что это полезно, то, скорее всего, так и есть, — высказался Вассерман.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ. По его словам, проверка знаний будет введена с 2027/2028 учебного года.

