03 марта 2026 в 13:50

Роналду мог сбежать c Ближнего Востока из-за атак Ирана

The Sun: самолет Роналду улетел из Эр-Рияда в Мадрид после начала ударов Ирана

Криштиану Роналду
Частный самолет футболиста Криштиану Роналду покинул Эр-Рияд и приземлился в Мадриде после начала атак Ирана, сообщило издание The Sun. Воздушное судно пролетело над Египтом и Средиземным морем. При этом в газете не уточняется, был ли сам футболист на борту этого самолета.

Ранее советник президента США Алекс Брюзевиц оказался в эпицентре войны, которую развязала его же администрация. Он застрял на Ближнем Востоке после начала атаки американских сил на Иран. Позже политик поблагодарил Катар, Саудовскую Аравию и Белый дом, а также члена палаты представителей Анну Паулину Луну за помощь в эвакуации.

До этого сообщалось, что итальянский министр обороны Гуидо Крозетто оказался в центре скандала после того, как поспешно покинул Дубай на фоне иранских атак. Он заплатил за вылет втрое больше обычной стоимости, но семью оставил в зоне риска.

При этом он признался, что оставил родных в Дубае, потому что они якобы «понимают его выбор». Инцидент вызвал бурю негодования в Италии: оппозиционная партия «Движение пяти звезд» пообещала направить запрос в правительство.

