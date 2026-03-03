Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:36

Экономист дал совет, как выгодно оформить подписку на онлайн-кинотеатры

Экономист Балынин посоветовал оформлять годовую подписку на онлайн-кинотеатры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Оформление годовой подписки на онлайн-кинотеатры гораздо выгоднее, чем месячной, заявил «ФедералПресс» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что таким образом можно сберечь 50–70% средств. По его словам, сервисы практически всегда представляют очень высокие скидки на приобретение длительных подписок.

Если у человека подключена подписка на онлайн-кинотеатр и на какой-то музыкальный сервис, то в месяц это стоит не меньше 500 рублей в зависимости от конкретных сервисов и выбранных параметров каждого из ресурсов. При этом на практике сумма может оказаться больше. Соответственно, отсюда получаем, что в год набегает не меньше 6 тыс. рублей, — подчеркнул Балынин.

При выборе онлайн-кинотеатров он призвал обращать внимание на те, что предлагают бесплатный пробный период. Эксперт также посоветовал периодически отслеживать систематичность использования сервисов и отказываться от неактуальных подписок.

Ранее маркетолог Надежда Александрова заявила, что оптовые закупки в гипермаркетах позволят существенно снизить затраты. По ее словам, сэкономить также помогут программы лояльности крупных торговый сетей.

