Экономист дал совет, как выгодно оформить подписку на онлайн-кинотеатры

Оформление годовой подписки на онлайн-кинотеатры гораздо выгоднее, чем месячной, заявил «ФедералПресс» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что таким образом можно сберечь 50–70% средств. По его словам, сервисы практически всегда представляют очень высокие скидки на приобретение длительных подписок.

Если у человека подключена подписка на онлайн-кинотеатр и на какой-то музыкальный сервис, то в месяц это стоит не меньше 500 рублей в зависимости от конкретных сервисов и выбранных параметров каждого из ресурсов. При этом на практике сумма может оказаться больше. Соответственно, отсюда получаем, что в год набегает не меньше 6 тыс. рублей, — подчеркнул Балынин.

При выборе онлайн-кинотеатров он призвал обращать внимание на те, что предлагают бесплатный пробный период. Эксперт также посоветовал периодически отслеживать систематичность использования сервисов и отказываться от неактуальных подписок.

