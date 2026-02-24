Экономист оценил идею рефинансирования микрозаймов через банки Экономист Григорьев: на рефинансирование микрозаймов через банки не будет спроса

Рефинансирование долгов перед микрофинансовыми организациями через банки не будет пользоваться особым спросом, заявил 360.ru экономист Владимир Григорьев. Так он отреагировал на соответствующее предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова.

Вы примерно представляете разницу между стоимостью банковского кредита и микрозайма? Она очень существенна. Я думаю, ни один человек, который имеет возможность получить банковский кредит, микрозайм, скорее всего, оформлять не будет, — отметил Григорьев.

При этом он подчеркнул, что сама идея неплохая, однако воспользуются ей абсолютное меньшинство. По его мнению, подобная услуга может быть полезной только для состоятельных людей, которым срочно нужны деньги и некогда оформлять кредит в банке.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что с 1 марта в России вступает в силу норма, которая делает невозможной выдачу онлайн-займов до миллиона рублей только по серии паспорта. Он уточнил, что теперь при дистанционном оформлении займа организации будут обязаны проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему.