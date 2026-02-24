Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:39

Экономист оценил идею рефинансирования микрозаймов через банки

Экономист Григорьев: на рефинансирование микрозаймов через банки не будет спроса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рефинансирование долгов перед микрофинансовыми организациями через банки не будет пользоваться особым спросом, заявил 360.ru экономист Владимир Григорьев. Так он отреагировал на соответствующее предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова.

Вы примерно представляете разницу между стоимостью банковского кредита и микрозайма? Она очень существенна. Я думаю, ни один человек, который имеет возможность получить банковский кредит, микрозайм, скорее всего, оформлять не будет, — отметил Григорьев.

При этом он подчеркнул, что сама идея неплохая, однако воспользуются ей абсолютное меньшинство. По его мнению, подобная услуга может быть полезной только для состоятельных людей, которым срочно нужны деньги и некогда оформлять кредит в банке.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что с 1 марта в России вступает в силу норма, которая делает невозможной выдачу онлайн-займов до миллиона рублей только по серии паспорта. Он уточнил, что теперь при дистанционном оформлении займа организации будут обязаны проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему.

экономисты
микрозаймы
кредиты
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.