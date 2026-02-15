В России заканчивается эра микрозаймов «за пять минут» С 1 марта россияне смогут взять микрозайм только по биометрии

С 1 марта в России вступает в силу норма, которая делает невозможной выдачу онлайн-займов до миллиона рублей только по серии паспорта, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он уточнил, что это означает конец эры займов «за пять минут»: теперь при дистанционном оформлении займа организации будут обязаны проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему.

Оформить займ онлайн «за пять минут» по одной только серии паспорта в МФК или по украденному паспорту теперь не получится, — сказал Гусев.

По словам депутата, сейчас огромное количество займов оформляется дистанционно, и граждане нередко узнают о долге постфактум. Обязательная биометрия призвана решить эту проблему, считает он. Пока требование касается только микрофинансовых организаций, небольшие микрокредитные компании должны будут подключиться к системе к 2027 году.

Ранее директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал, что для предотвращения проблем со взыскателями долгов следует в первую очередь избегать просрочек платежей. По его словам, перед оформлением займа необходимо трезво оценить свои финансовые возможности, тщательно изучить все условия кредитного договора и заранее определить источник его погашения.