Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 10:07

В России заканчивается эра микрозаймов «за пять минут»

С 1 марта россияне смогут взять микрозайм только по биометрии

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 марта в России вступает в силу норма, которая делает невозможной выдачу онлайн-займов до миллиона рублей только по серии паспорта, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он уточнил, что это означает конец эры займов «за пять минут»: теперь при дистанционном оформлении займа организации будут обязаны проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему.

Оформить займ онлайн «за пять минут» по одной только серии паспорта в МФК или по украденному паспорту теперь не получится, — сказал Гусев.

По словам депутата, сейчас огромное количество займов оформляется дистанционно, и граждане нередко узнают о долге постфактум. Обязательная биометрия призвана решить эту проблему, считает он. Пока требование касается только микрофинансовых организаций, небольшие микрокредитные компании должны будут подключиться к системе к 2027 году.

Ранее директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал, что для предотвращения проблем со взыскателями долгов следует в первую очередь избегать просрочек платежей. По его словам, перед оформлением займа необходимо трезво оценить свои финансовые возможности, тщательно изучить все условия кредитного договора и заранее определить источник его погашения.

Госдума
микрозаймы
Россия
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Бермудах умер известный британский кот-дипломат
В европейском городе прошло факельное шествие в честь союзника Гитлера
«Недоговороспособна»: политолог о затягивании Зеленским мирных переговоров
Военные эксперты разоблачили провал украинской ракеты
Мошенники придумали способ обмана россиян с помощью «подарков»
«На грани катастрофы»: Кличко забил тревогу из-за обстановки в Киеве
В Таиланде перевернулся автобус с полусотней пассажиров
В Турции появилось плавучее отделение банка
Более 10 человек пострадали после взрыва на карнавале
Россиянам напомнили, почему 15 февраля нельзя убираться и унывать
В Раде высмеяли выступление Зеленского в Мюнхене
Стало известно, на что осмелилась Финляндия у российских границ
В России заканчивается эра микрозаймов «за пять минут»
Поезд проехал по упавшей на рельсы пенсионерке
Петунии цветут до заморозков — секретная подкормка в марте: дрожжи и аквариумная вода для пышных кустов
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги
Депутат Рады сравнил Зеленского с «бешеной макакой»
В ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки
МИД России дал Украине одно обещание касаемо дня голосования
Силы ПВО уничтожили 88 дронов ВСУ над российскими регионами за два часа
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.