10 марта 2026 в 12:59

«Традиционная модель»: политолог о стратегии США в Иране

Политолог Блохин: Иран может ждать дестабилизация при гибели новых лидеров

Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Совместная американо-израильская атака на Иран Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Совместная американо-израильская атака на Иран Фото: Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press
Иран может столкнуть с дестабилизацией политической обстановки, если США продолжат ликвидировать верховных лидеров страны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Вашингтон в данном случае копирует так называемую традиционную модель, которую долгие годы использует Израиль для ослабления противников.

Если США убьют нового лидера Ирана, это может еще больше консолидировать население ближневосточной страны. Либо если американцы будут планомерно убивать одного аятоллу за другим, это приведет к дестабилизации. Следующие лидеры Ирана начнут задумываться, стоит ли им возглавлять страну, если они могут повторить судьбу предыдущих? Это традиционная модель, классика израильской стратегии. Если ты хочешь ослабить противника, дестабилизировать или сменить режим, главной целью является ликвидация руководства этого государства. США действовали так, например, в историях с Саддамом Хусейном (пятый президент Ирака. — NEWS.ru) и Муаммаром Каддафи (ливийский политический деятель. — NEWS.ru), — пояснил Блохин.

Ранее американские чиновники заявили, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает силовой сценарий смены власти в Иране. По их словам, Вашингтон готовит удар по новому лидеру Моджтабе Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям Белого дома.

