10 марта 2026 в 14:09

Военэксперт ответил, какую крупную операцию может готовить российская армия

Военэксперт Артамонов: ВС РФ могут готовиться к освобождению берегов до Одессы

Вооруженные силы России, вероятно, готовятся к освобождению прибрежных территорий вплоть до Одессы, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. Однако, по его словам, на данный момент операцию нельзя провести из-за таяния снега.

Я еще осенью предсказывал крупную операцию после наступления тепла. Естественно, сейчас это невозможно в силу того, что все размыто. На мой взгляд, такой задачей может являться освобождение береговой полосы, доходящей до Одессы. Это действительно может изменить всю ситуацию в зоне СВО по той простой причине, что это в пределах досягаемости России и может включать помощь Приднестровью, а также блокирование операции НАТО в Черном море, — пояснил Артамонов.

Он подчеркнул, что в настоящее время Россия имеет ограниченный доступ к Черному морю, где только небольшая часть акватории относительно безопасна для судоходства. По словам военэксперта, все остальные зоны контролируются НАТО, начиная от Украины и Болгарии и заканчивая Грузией.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что российские войска снизили темп наступления из-за весенней оттепели. Однако, по его словам, они продолжают готовиться к достижению важных целей.

