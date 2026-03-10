Военэксперт объяснил, почему армия РФ приостановила активное наступление

Вооруженные силы России снизили интенсивность наступления из-за весенней оттепели, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал заявление депутата Госдумы Андрея Гурулева о замедлении темпа продвижения войск в зоне спецоперации. При этом, по словам Матвийчука, российские военные готовятся к достижению решительных целей.

Продвижение ВС РФ приостановлено. Это вызвано климатическими условиями. Весна, таяние снегов, техника вязнет. А то, что Россия готовится к наступлению, этого никто не скрывал. Конфигурация фронта, расположение войск и действия говорят, что российские войска идут с самыми решительными целями. Первая — вернуть Донецкую Народную Республику, агломерацию Краматорска и Славянска, Дружковку и, конечно же, создать буферные зоны в Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях, — поделился Матвийчук.

Ранее в Министерства обороны России сообщили об освобождении села Голубовка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится примерно в 21 километре от Артемовска и в 19 километрах от Краматорска.