Юрист ответил, как сожителям поделить имущество при расставании Юрист Рыбаков: сожителям нужно договариваться о разделе имущества

В случае расставания сожителям придется договариваться о разделе имущества между собой, рассказал «Газете.Ru» директор юридического агентства Константин Рыбаков. Он отметил, что действие Семейного кодекса на такие случаи не распространяется.

Раздел имущества в гражданском браке возможен двумя способами — добровольно и через суд. Самый оптимальный вариант — попытаться договориться мирно. Фактический владелец (на которого зарегистрирован актив) вправе добровольно передать имущество любому человеку. Для этого ему необходимо заключить договор и заверить его у нотариуса, — рассказал Рыбаков.

Юрист подчеркнул, что в случае спора одной из сторон необходимо предоставить доказательства покупки имущества. Он напомнил, что сожительство не регулируется законодательно.

Ранее адвокат Игорь Ким рассказал, что питомцы при разводе будут считаться совместно нажитым имуществом. Вторая сторона, с которой питомец не остается, получает денежную компенсацию.