Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:25

Юрист ответил, как сожителям поделить имущество при расставании

Юрист Рыбаков: сожителям нужно договариваться о разделе имущества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В случае расставания сожителям придется договариваться о разделе имущества между собой, рассказал «Газете.Ru» директор юридического агентства Константин Рыбаков. Он отметил, что действие Семейного кодекса на такие случаи не распространяется.

Раздел имущества в гражданском браке возможен двумя способами — добровольно и через суд. Самый оптимальный вариант — попытаться договориться мирно. Фактический владелец (на которого зарегистрирован актив) вправе добровольно передать имущество любому человеку. Для этого ему необходимо заключить договор и заверить его у нотариуса, — рассказал Рыбаков.

Юрист подчеркнул, что в случае спора одной из сторон необходимо предоставить доказательства покупки имущества. Он напомнил, что сожительство не регулируется законодательно.

Ранее адвокат Игорь Ким рассказал, что питомцы при разводе будут считаться совместно нажитым имуществом. Вторая сторона, с которой питомец не остается, получает денежную компенсацию.

юристы
имущество
сожители
раздел
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Персидском заливе произошел крупнейший сбой нефтедобычи в истории
Наступление ВС РФ на Харьков 12 марта: заруба под Купянском, жуткие потери
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США с России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.