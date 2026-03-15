Микрофинансовые организации нашли лазейку, как выдавать займы без биометрии

Микрофинансовые организации в России начали изменять статус на микрокредитные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Микрофинансовые организации начали переходить в статус микрокредитных компаний, сообщает Telegram-канал Baza. Такое решение связано с попыткой отсрочить действие закона о биометрии. С 1 марта 2026 года МФК больше не имеют права выдавать потребительские онлайн-микрозаймы без подтверждения личности через Единую биометрическую систему. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством.

Сложность в том, что системой пользуются далеко не все граждане. За весь 2025 год в ней зарегистрировались лишь 9 млн человек, и не все делали это ради получения займов. Чтобы не потерять клиентов, часть МФК начала менять статус на микрокредитные компании (МКК), на которые пока не распространяются требования о биометрии. Для МКК новые правила вступят в силу только в 2027 году.

На данный момент в России функционируют 33 МФК, и семь из них уже начали менять статус. Остальные передают выдачу займов аффилированным МКК. В итоге у клиентов, которые не желают регистрироваться в биометрической системе, остаются два пути: брать займы офлайн или обращаться в МКК. В то же время условия у микрокредитных компаний обычно менее выгодные — процентные ставки выше, сроки короче, а максимальная сумма ограничена 500 тыс. рублей.

Ранее экономист Владимир Григорьев выразил мнение, что рефинансирование долгов МФК через банки вряд ли станет популярным. Именно так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова и отметил, что сама идея неплохая, но воспользоваться ею сможет лишь незначительная часть заемщиков.

