В Подмосковье нашли завернутое в мешок тело сотрудника фирмы микрозаймов Сотрудника фирмы микрозаймов нашли мертвым на заброшке в подмосковном Клину

Сотрудник фирмы микрозаймов найден мертвым в подмосковном Клину, сообщил Telegram-канал «112». Завернутое в мешок тело мужчины обнаружили на территории бывшего санатория.

По информации источника, тело было обмотано цветными простынями и полотенцем, голова закрыта мешком, а область таза обтянута полиэтиленовой пленкой. Руки погибшего стягивал электрический кабель.

Жертвой оказался 46-летний Руслан З. Его сестра рассказала, что накануне он с кем-то выпивал. По ее словам, подозреваемый уже задержан. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

