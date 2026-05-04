04 мая 2026 в 11:19

В Подмосковье нашли завернутое в мешок тело сотрудника фирмы микрозаймов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудник фирмы микрозаймов найден мертвым в подмосковном Клину, сообщил Telegram-канал «112». Завернутое в мешок тело мужчины обнаружили на территории бывшего санатория.

По информации источника, тело было обмотано цветными простынями и полотенцем, голова закрыта мешком, а область таза обтянута полиэтиленовой пленкой. Руки погибшего стягивал электрический кабель.

Жертвой оказался 46-летний Руслан З. Его сестра рассказала, что накануне он с кем-то выпивал. По ее словам, подозреваемый уже задержан. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее в Дзержинске двое местных жителей были признаны виновными в убийстве своего знакомого в ходе бытового конфликта. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора, которая кончилась дракой с летальным исходом. Преступники пытались скрыть убийство и спрятали тело в погребе.

До этого в Бурятии Баунтовский районный суд приговорил 52-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за нападение на собутыльника с кирпичом. В июле 2025 года во время пьяной драки мужчина несколько раз ударил потерпевшего, а затем нанес удар кирпичом по голове.

