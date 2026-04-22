Жителю Бурятии вынесли приговор за нападение на собутыльника с кирпичом

В Бурятии Баунтовский районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, напавшему на собутыльника с кирпичом, пишет «МК в Бурятии». Мужчину признали виновным по статье о покушении на убийство и назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным суда, в июле 2025 года между осужденным и потерпевшим, находящимися в алкогольном опьянении, произошла драка. В ходе конфликта первый из них несколько раз избил жертву. После этого он нанес удар кирпичом по голове знакомого и оставил его без сознания на крыльце дома.

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Его госпитализировали и экстренно прооперировали. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Краснодарском крае местному жителю предъявили обвинение в смертельном избиении знакомого во время распития алкоголя. В ходе допроса обвиняемый признал вину. Ему грозит до 15 лет колонии.