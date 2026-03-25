Пьяный россиянин забил до смерти знакомого и лег спать

В Краснодарском крае местный житель обвиняется в смертельном избиении знакомого, сообщает краевое следственное управление СК России. По данным ведомства, в ходе допроса обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Во время распития спиртного между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами в область головы и тела знакомого и ушел спать. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время, — говорится в публикации.

Утром фигурант обнаружил охладевшее тело товарища и позвонил в экстренные службы. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Максимальное наказание по ней — 15 лет колонии.

