25 марта 2026 в 17:06

Пьяный россиянин забил до смерти знакомого и лег спать

В Краснодарском крае местный житель обвиняется в смертельном избиении знакомого, сообщает краевое следственное управление СК России. По данным ведомства, в ходе допроса обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Во время распития спиртного между ними возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами в область головы и тела знакомого и ушел спать. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время, — говорится в публикации.

Утром фигурант обнаружил охладевшее тело товарища и позвонил в экстренные службы. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Максимальное наказание по ней — 15 лет колонии.

Ранее в Красноярске вынесли приговор двум местным жителям, признанным виновными в жестоком убийстве 19-летней девушки, матери ребенка-инвалида. Суд назначил им наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыщут по 1 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.

