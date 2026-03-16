Россиян осудили за жестокую расправу над молодой матерью ребенка-инвалида

Двух мужчин из Красноярска осудили за убийство матери ребенка-инвалида

В Красноярске вынесен приговор двум местным жителям, признанным виновными в жестоком убийстве 19-летней девушки, матери ребенка-инвалида, сообщили в прокуратуре региона. Суд назначил им наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыщут по 1 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.

Преступление было совершено в мае 2025 года. Девушка с маленьким ребенком находилась у магазина, когда 43-летний мужчина предложил ей переночевать у него дома, где он проживал вместе с 61-летним соседом. Ночью во время распития алкоголя между собутыльниками вспыхнул конфликт: старший из мужчин ударил девушку в шею, отчего она потеряла сознание.

Вместо того чтобы оказать помощь, злоумышленники решили инсценировать несчастный случай. Они положили потерпевшую на подоконник и выбросили из окна. Прибывшие по вызову прохожих медики спасти девушку не смогли. После убийства мужчины продолжили распивать спиртное, а находившийся все это время в квартире ребенок плакал. Лишь спустя 20 минут один из осужденных вызвал полицию, ложно сообщив, будто нашел малыша на улице.

Ранее мигрант получил один год условного срока за причинение смерти по неосторожности глухонемому инвалиду в подмосковном Щелково. Суд также обязал его выплатить 700 тыс. рублей вдове погибшего. Второго участника инцидента депортировали в Узбекистан до начала судебного процесса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана
Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ
Каллас запаниковала из-за ситуации на Ближнем Востоке
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

