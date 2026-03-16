Россиян осудили за жестокую расправу над молодой матерью ребенка-инвалида Двух мужчин из Красноярска осудили за убийство матери ребенка-инвалида

В Красноярске вынесен приговор двум местным жителям, признанным виновными в жестоком убийстве 19-летней девушки, матери ребенка-инвалида, сообщили в прокуратуре региона. Суд назначил им наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыщут по 1 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.

Преступление было совершено в мае 2025 года. Девушка с маленьким ребенком находилась у магазина, когда 43-летний мужчина предложил ей переночевать у него дома, где он проживал вместе с 61-летним соседом. Ночью во время распития алкоголя между собутыльниками вспыхнул конфликт: старший из мужчин ударил девушку в шею, отчего она потеряла сознание.

Вместо того чтобы оказать помощь, злоумышленники решили инсценировать несчастный случай. Они положили потерпевшую на подоконник и выбросили из окна. Прибывшие по вызову прохожих медики спасти девушку не смогли. После убийства мужчины продолжили распивать спиртное, а находившийся все это время в квартире ребенок плакал. Лишь спустя 20 минут один из осужденных вызвал полицию, ложно сообщив, будто нашел малыша на улице.

