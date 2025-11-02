Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 12:32

Мигрант убил инвалида и получил год условно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мигрант получил один год условного срока за причинение смерти по неосторожности глухонемому инвалиду в подмосковном Щелково, пишет MSK1.RU. Суд также обязал его выплатить 700 тыс. рублей вдове погибшего. Второго участника инцидента депортировали в Узбекистан до начала судебного процесса.

Трагическое происшествие случилось летом 2025 года. Глухонемой Геннадий Черников заметил двух нелегальных мигрантов, которые разбирали мусор в поисках металла. Когда он жестами попытался сделать им замечание, один из мигрантов резко набросился на него. Другой участник наблюдал за нападением, а затем помог унести мужчину. В результате Черников скончался на месте от полученных повреждений.

Ранее в Краснодарском крае мужчина в ходе конфликта задушил свою 41-летнюю сестру-инвалида, после чего сбросил тело в колодец. Инцидент произошел на хуторе Нижнеглебовка. В Следственном комитете уточнили, что исчезновение женщины обнаружили спустя два месяца. В СК получили информацию о том, что инвалид длительное время не получал положенную пенсию. Подозреваемый первоначально утверждал, что его сестра уехала к родственникам в другой регион.

До этого в Екатеринбурге был арестован мужчина, убивший собственную мать и обезглавивший ее тело, которое было обнаружено в Юго-Западном лесопарке. Следствие установило, что задержанный указал место, где находилась отрубленная голова и личные вещи убитой — они были спрятаны в пакете на территории того же лесопарка.

убийства
мигранты
суды
сроки
