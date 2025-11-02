Мигрант убил инвалида и получил год условно

Мигрант получил один год условного срока за причинение смерти по неосторожности глухонемому инвалиду в подмосковном Щелково, пишет MSK1.RU. Суд также обязал его выплатить 700 тыс. рублей вдове погибшего. Второго участника инцидента депортировали в Узбекистан до начала судебного процесса.

Трагическое происшествие случилось летом 2025 года. Глухонемой Геннадий Черников заметил двух нелегальных мигрантов, которые разбирали мусор в поисках металла. Когда он жестами попытался сделать им замечание, один из мигрантов резко набросился на него. Другой участник наблюдал за нападением, а затем помог унести мужчину. В результате Черников скончался на месте от полученных повреждений.

