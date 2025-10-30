Краснодарец задушил сестру-инвалида и выкинул тело в колодец

Мужчина из Краснодарского края во время конфликта задушил 41-летнюю сестру-инвалида и выбросил ее тело в колодец, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю. По информации ведомства, инцидент произошел на хуторе Нижнеглебовка.

По версии следствия, вечером 15 сентября <…> между ними (подозреваемой и погибшим — NEWS.ru) возник конфликт на почве неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый задушил женщину. После содеянного, он <…> сбросил его (тело — NEWS.ru) в колодец и, закидав мусором и газетами, попытался поджечь, — уточнили в СУ СКР.

В следственном комитете сообщили, что пропажу женщины заметили через два месяца. Следователям поступила информация о том, что инвалид не получает положенную пенсию на протяжении длительного времени. При этом подозреваемый изначально заявлял о якобы отъезде сестры к родственникам в другой регион.

Ранее житель Оренбуржья задушил учителя физкультуры и инсценировал ДТП. По предварительным данным, 42-летний подозреваемый убил женщину днем на оживленной улице. Выяснилось, что он состоит на психиатрическом учете.