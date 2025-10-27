Сосед-психопат задушил учителя физкультуры на глазах у людей и разыграл ДТП Житель Оренбуржья задушил учителя физкультуры и инсценировал ДТП

Учителя физкультуры гимназии в оренбургском городе Бугуруслане убили в собственной машине, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По предварительным данным, 42-летний подозреваемый задушил женщину днем на оживленной улице и попытался инсценировать ДТП. Выяснилось, что он состоит на психиатрическом учете.

Полицейские выяснили, что смерть женщины не связана с ДТП. Подозреваемого задержали у дома, где он проживал. По данным источников, мужчина состоит на психиатрическом учете и был знаком с погибшей, — сказано в сообщении.

По данным СМИ, мужчина также является соседом погибшей.

Следствие установило, что нападавший подкараулил женщину у машины, затолкал ее в салон и стал душить. Она пыталась звать на помощь, но очевидцы не успели вмешаться. После этого злоумышленник угнал автомобиль с телом и сымитировал аварию.

