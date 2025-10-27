Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:46

Сосед-психопат задушил учителя физкультуры на глазах у людей и разыграл ДТП

Житель Оренбуржья задушил учителя физкультуры и инсценировал ДТП

Фото: t.me/rfvmeste

Учителя физкультуры гимназии в оренбургском городе Бугуруслане убили в собственной машине, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По предварительным данным, 42-летний подозреваемый задушил женщину днем на оживленной улице и попытался инсценировать ДТП. Выяснилось, что он состоит на психиатрическом учете.

Полицейские выяснили, что смерть женщины не связана с ДТП. Подозреваемого задержали у дома, где он проживал. По данным источников, мужчина состоит на психиатрическом учете и был знаком с погибшей, — сказано в сообщении.

По данным СМИ, мужчина также является соседом погибшей.

Следствие установило, что нападавший подкараулил женщину у машины, затолкал ее в салон и стал душить. Она пыталась звать на помощь, но очевидцы не успели вмешаться. После этого злоумышленник угнал автомобиль с телом и сымитировал аварию.

Ранее в Ленинградской области бывший повар зарезал коллегу возле кафе, где они работали. Камеры зафиксировали, как мужчина наносил жертве удары ножом и не останавливался, пока не убедился, что тот мертв. Очевидцы вызвали скорую, но врачам осталось лишь констатировать смерть.

