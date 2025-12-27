Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 23:56

Силы ПВО за три часа сбили 43 украинских дрона

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 43 украинских дрона над 10 регионами страны

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силами противовоздушной обороны в вечернее время были перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Как следует из сводного отчета Министерства обороны Российской Федерации, работа по ликвидации дронов самолетного типа проводилась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Основная часть воздушных целей была ликвидирована над территориями приграничных регионов юга и запада страны. Наибольшее количество, 15 единиц, сбито над территорией Ростовской области.

Еще по шесть дронов нейтрализовано над Волгоградской и Курской областями, четыре — над Республикой Крым и столько же — над Липецкой областью. Три аппарата сбиты над Белгородской областью, по одному – над Владимирской, Калужской областями и Московским регионом. Два беспилотника уничтожены над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО сбили 82 украинских беспилотника над шестью российскими регионами. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что больше всего дронов — 48 — пытались атаковать Брянскую область, Московскую область — 23 БПЛА. Еще девять дронов сбили над территорией Калужской области. Кроме того, по одному дрону ВСУ пытались атаковать Курскую, Рязанскую и Смоленскую области.

ПВО
Минобороны
дроны
атаки
