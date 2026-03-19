19 марта 2026 в 15:27

Четыре машины повреждены в результате мощного взрыва в Хабаровске

Мощный взрыв прогремел в Хабаровске, сообщил Telegram-канал Amur Mash. В результате инцидента четыре машины получили повреждения. Подозреваемый в ЧП задержан.

По словам очевидцев, инцидент произошел в ходе конфликта на Промышленной улице. Один из участников пытался убежать от преследователей и бросил похожий на гранату предмет им под ноги. На асфальте образовалась воронка, припаркованные автомобили повредило ударной волной. По предварительной информации, был применен осколочный снаряд.

Взрыв газа также произошел в многоквартирном доме на площади Октябрьской города Россоши Воронежской области. В результате погибла 84-летняя женщина. Также повреждено восемь квартир — в них нарушено остекление. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

До этого взрыв прогремел в нескольких квартирах в Дербенте. По предварительной информации, газовые трубы не выдержали слишком высокого давления. В некоторых квартирах дома на улице 345-й ДСД загорелись плиты. Жильцы рассказали, что пожар им пришлось тушить своими силами.

XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок
Текстиль и свет: как ткани меняют атмосферу комнаты вечером
ВСУ угрожают жизни россиян из 124 населенных пунктов
Спецпосланник США объяснил приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Желание уволиться из театра, слухи о болезни: как живет Олег Меньшиков
ЕС не смог согласовать решение о финансировании Украины
Спецпосланник США раскрыл планы Лукашенко по Совету мира
«Жесткий мужик»: британский генерал рассказал о встрече с Герасимовым
Хегсет обвинил Украину в резком истощении американских боеприпасов
В Минэнерго сделали важное заявление о запрете на экспорт бензина
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

