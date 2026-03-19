Мощный взрыв прогремел в Хабаровске Четыре машины повреждены в результате мощного взрыва в Хабаровске

Мощный взрыв прогремел в Хабаровске, сообщил Telegram-канал Amur Mash. В результате инцидента четыре машины получили повреждения. Подозреваемый в ЧП задержан.

По словам очевидцев, инцидент произошел в ходе конфликта на Промышленной улице. Один из участников пытался убежать от преследователей и бросил похожий на гранату предмет им под ноги. На асфальте образовалась воронка, припаркованные автомобили повредило ударной волной. По предварительной информации, был применен осколочный снаряд.

Взрыв газа также произошел в многоквартирном доме на площади Октябрьской города Россоши Воронежской области. В результате погибла 84-летняя женщина. Также повреждено восемь квартир — в них нарушено остекление. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

До этого взрыв прогремел в нескольких квартирах в Дербенте. По предварительной информации, газовые трубы не выдержали слишком высокого давления. В некоторых квартирах дома на улице 345-й ДСД загорелись плиты. Жильцы рассказали, что пожар им пришлось тушить своими силами.