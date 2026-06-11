Исполнителям теракта в Бангкоке вынесли жесточайший приговор Исполнителей теракта в центре Бангкока в 2015 году приговорили к смертной казни

Уголовный суд Бангкока приговорил к смертной казни двух исполнителей теракта, произошедшего в столице Таиланда в 2015 году, передает Khaosod. Адем Карадаг и Юсуф Мирали признаны виновными во взрыве 17 августа у святилища Эравану на перекрестке Ратчапрасонг в центре города.

В ходе теракта погибли 20 человек, еще 125 получили ранения. По данным следствия, нападение было организовано преступной группировкой, специализировавшейся на нелегальной переправке этнических уйгуров из Китая в Турцию через Таиланд. За несколько месяцев до происшествия таиландские власти пресекли основные маршруты незаконной транспортировки и депортировали свыше 100 представителей этой этнической группы.

По данным полицейского расследования, в группу, организовавшую теракт, входило не менее 17 человек. Большинство из них сумели покинуть страну.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, направленный против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Покушение готовил иностранный гражданин, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ).