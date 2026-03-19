Что известно об атаке ВСУ на жилой дом под Брянском

Что известно об атаке ВСУ на жилой дом под Брянском Богомаз сообщил об атаке дронов ВСУ на жилой дом в Брянской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар с использованием дронов-камикадзе по Стародубскому муниципальному округу Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате целенаправленной атаки повреждения получил один из жилых домов в селе Демьянки.

Украинские террористы атаковали Стародубский муниципальный округ. В результате намеренной атаки ВСУ дронами-камикадзе в селе Демьянки поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области с помощью беспилотников. По его словам, из здания эвакуировали 35 человек, в том числе 30 детей.

До этого Сальдо сообщил, что в результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины за сутки в регионе погиб один мирный житель и 10 получили ранения. Он отметил, что пожилой мужчина погиб при попадании снаряда в частный жилой дом в Новой Каховке. Среди пострадавших, по его словам, оказались трое детей.