Средства ПВО сбили 83 украинских дрона над российскими регионами

В период с 18:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО сбили 82 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Больше всего дронов — 48 — пытались атаковать Брянскую область, Московскую область — 23 БПЛА.

С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Еще девять дронов сбили над территорией Калужской области. Кроме того, по одному дрону ВСУ пытались атаковать Курскую, Рязанскую и Смоленскую области.

До этого сообщалось о выплатах пострадавшим жителям поселка Афипский в Краснодарском крае. Они пострадали в результате атаки беспилотника. По данным оперативного штаба региона, размер материальной помощи составит 15 тыс. рублей. Всего в поселке повреждения получили 17 жилых домов.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщал об атаке ВСУ на город. Украинские силы использовали беспилотный летательный аппарат. Целью стал объект теплоснабжающей организации, расположенный в Калининском районе.