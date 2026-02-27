В Таганроге прогремели взрывы

В Таганроге прозвучала серия взрывов, сообщили NEWS.ru очевидцы. Глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале призвала жителей пройти в укрытие. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил объекты, поврежденные в Белгороде после ракетной атаки ВСУ. Глава региона сообщил, что также провел встречу с оперштабом.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по областному центру. По предварительным данным, в результате атаки вражеских дронов пострадали люди. Глава региона поручил мэру Курска незамедлительно выехать на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что Вооруженные силы РФ способны разрушить украинские мосты в ответ на удары по Москве. По его словам, за атаки на российскую столицу ответственен президент Украины Владимир Зеленский.