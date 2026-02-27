Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:18

В Таганроге прогремели взрывы

Жителям Таганрога посоветовали спрятаться в укрытии из-за ракетной опасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Таганроге прозвучала серия взрывов, сообщили NEWS.ru очевидцы. Глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале призвала жителей пройти в укрытие. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг,сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил объекты, поврежденные в Белгороде после ракетной атаки ВСУ. Глава региона сообщил, что также провел встречу с оперштабом.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по областному центру. По предварительным данным, в результате атаки вражеских дронов пострадали люди. Глава региона поручил мэру Курска незамедлительно выехать на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что Вооруженные силы РФ способны разрушить украинские мосты в ответ на удары по Москве. По его словам, за атаки на российскую столицу ответственен президент Украины Владимир Зеленский.

атаки
БПЛА
ВСУ
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание
Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае
Украине предрекли военный конфликт с одной европейской страной
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.