27 февраля 2026 в 13:16

Шантаж за оральные ласки: петербуржца изнасиловали на камеру

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге следователи разбираются в нетривиальной истории сексуального насилия. Пострадавшим в истории выступает мужчина, а агрессор — женщина. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом криминальном кейсе.

Интим с угрозами

Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что под следствием оказалась девушка Мария (имена изменены). Ей вменяют две статьи: насильственные действия сексуального характера и вымогательство. Одно оказалось связано с другим.

По данным следствия, обвиняемая начала в грубой форме домогаться мужчины по имени Александр, но тот сопротивлялся. Тогда насильница перешла к угрозам.

«Требовала подключить язык»

Не согласный на половую близость мужчина не поддался ни уговорам, ни угрозам, за что, по данным следствия, был избит, а после потерпел надругательство.

«Видимо, Саша отказался, так как получил все-таки от Маши не менее пяти ударов по телу, в том числе в паховую область. Пока Саша испытывал боль, подсудимая разделась, взяла Сашу за голову, направила голову туда, куда ей было нужно, и прижала», — рассказывает Лебедева.

Чтобы описать дальнейшую картину преступления, пресс-секретарь использует в качестве метафоры недавний новостной сюжет из сводок шоу-бизнеса.

«Дальше высказывала требования Саше подключить язык, заставляя делать языком то, что SHAMAN с Байкалом», — пишет глава пресс-службы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Эротика и шантаж

По данным следствия, основной целью для преступницы был не непосредственно половой акт. Все происходящее она снимала на видео. Ролик она в дальнейшем использовала для того, чтобы шантажировать свою жертву, угрожая слить эротическое видео в Сеть.

«Все снималось на мобильный телефон с целью последующего шантажа. Подводя итог, Саше были причинены физическая боль и морально-нравственные страдания», — констатировали в пресс-службе судов.

Уголовные разбирательства по кейсам с сексуальным насилием в адрес взрослых мужчин — редкость в судебной практике. Еще реже в этих делах насильниками выступают женщины, а не другие мужчины. Один из последних известных случаев был зафиксирован в Нижегородской области, где в 2025 году женщина изнасиловала мужчину шваброй. Однако свои действия она объясняла самообороной, поскольку до этого пострадавший назойливо домогался ее.

