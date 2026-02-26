Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 16:36

Мать арестованного в Таиланде россиянина заявила о шантаже

У россиянки потребовали 1,5 млн рублей за выпуск сына из изолятора в Таиланде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У россиянки требуют почти 1,5 млн рублей за освобождение сына из изолятора в Таиланде, сообщает Telegram-канал Baza. Родные утверждают, что молодой человек стал жертвой провокации со стороны соотечественницы.

Перед исчезновением в Таиланде молодой человек предупредил сестру о вероятных попытках шантажа в отношении семьи. После этого переписка прекратилась. Спустя некоторое время с матерью связалась россиянка по имени Дарья. Она сообщила, что мужчина работал у нее неофициально в Паттайе и вместе с товарищем совершил ограбление офиса. По ее версии, из помещения вынесли 300 тыс. рублей, документы, часы, SIM-карту, iPad, другую технику и кота.

Дарья заявила, что обратилась в полицию, после чего россиянина задержали. В подтверждение своих слов она продемонстрировала видео, на котором молодой человек находится в наручниках в помещении, похожем на служебную комнату. Также она направила запись предполагаемого момента кражи, однако на кадрах видно, как молодой человек с другим мужчиной заходят в офис и вскоре покидают его без предметов в руках.

Позже с матерью связался переводчик, который сообщил о необходимости вернуть 300 тыс. рублей и дополнительно перечислить 1 млн рублей в качестве залога. Родственники заявили, что считают обвинения ложными. Они сообщили, что провели собственную проверку и выяснили, что ранее в Таиланде на Дарью подавали заявление в полицию. По их данным, девушка представлялась супругой российского посла, предлагала помощь в оформлении документов, получала деньги от граждан и прекращала связь.

Ранее тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство.

Таиланд
россияне
шантаж
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Конфликт с охраной перерос в массовую драку в московском ТЦ
Стоматолог рассказал о рисках использования электрических щеток
Звезда «Кухни» показал новорожденного сына
Замерзшие наемники и легендарный «Алеша»: новости СВО к вечеру 26 февраля
В Минтрансе раскрыли заинтересованность в авиасообщении с одной страной
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.