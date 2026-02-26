Мать арестованного в Таиланде россиянина заявила о шантаже У россиянки потребовали 1,5 млн рублей за выпуск сына из изолятора в Таиланде

У россиянки требуют почти 1,5 млн рублей за освобождение сына из изолятора в Таиланде, сообщает Telegram-канал Baza. Родные утверждают, что молодой человек стал жертвой провокации со стороны соотечественницы.

Перед исчезновением в Таиланде молодой человек предупредил сестру о вероятных попытках шантажа в отношении семьи. После этого переписка прекратилась. Спустя некоторое время с матерью связалась россиянка по имени Дарья. Она сообщила, что мужчина работал у нее неофициально в Паттайе и вместе с товарищем совершил ограбление офиса. По ее версии, из помещения вынесли 300 тыс. рублей, документы, часы, SIM-карту, iPad, другую технику и кота.

Дарья заявила, что обратилась в полицию, после чего россиянина задержали. В подтверждение своих слов она продемонстрировала видео, на котором молодой человек находится в наручниках в помещении, похожем на служебную комнату. Также она направила запись предполагаемого момента кражи, однако на кадрах видно, как молодой человек с другим мужчиной заходят в офис и вскоре покидают его без предметов в руках.

Позже с матерью связался переводчик, который сообщил о необходимости вернуть 300 тыс. рублей и дополнительно перечислить 1 млн рублей в качестве залога. Родственники заявили, что считают обвинения ложными. Они сообщили, что провели собственную проверку и выяснили, что ранее в Таиланде на Дарью подавали заявление в полицию. По их данным, девушка представлялась супругой российского посла, предлагала помощь в оформлении документов, получала деньги от граждан и прекращала связь.

Ранее тайские правоохранители задержали россиянина, который заманивал людей из стран СНГ в мошеннические кол-центры в Мьянме. В таких заведениях многие попадали в рабство.