Сийярто вывел Киев на чистую воду с нефтяным шантажом Сийярто: Венгрия получила от России данные о готовности «Дружбы» к работе

Венгрия получила от России подтверждение, что все повреждения на трубопроводе «Дружба» устранены и магистраль готова к перекачке нефти, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе. По его словам, которые приводит британское издание The Guardian, этот факт указывает на то, что Киев не возобновляет транзит нефти исключительно по политическим причинам.

Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба». Это означает, что все участки нефтепровода «Дружба» находятся в рабочем состоянии, — отметил Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия остается без российской нефти только из-за решения Украины. Он назвал это политическим шантажом, поскольку проблема носит не технический, а сугубо политический характер.

Ранее глава кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антал Роган заявил, что Венгрия не поддастся на угрозы Киева по вопросам членства Украины в Европейском союзе и эксплуатации нефтепровода «Дружба». По его словам, это не случится ни при каких обстоятельствах из-за негативных последствий подобного решения.