Британию предупредили о сильной уязвимости перед лицом войны Bloomberg: Британии не хватит снарядов и на несколько дней войны

Вооруженные силы Великобритании в случае масштабного конфликта смогут вести боевые действия лишь на протяжении нескольких дней из-за острой нехватки боеприпасов, сообщает агентство Bloomberg. Как отмечается в материале, систематическое урезание оборонных бюджетов начиная с 1990-х годов привело к тому, что нынешняя армия королевства, насчитывающая около 70 тыс. человек, способна сформировать лишь одну дивизию вместо пяти, как в период холодной войны.

В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может собрать одну при численности вооруженных сил в 70 тыс. военнослужащих, и ей едва хватит боеприпасов на несколько дней боев, — говорится в статье.

Ранее в МИД России прокомментировали удар ВСУ по Брянску, заявив, что Лондон намерен с помощью подконтрольных сил перевести украинский кризис в качественно иную фазу. Как подчеркнули в дипломатическом ведомстве, действия британской стороны вышли за пределы общепринятых международно-правовых норм.

Кроме того, Министерства обороны Соединенного Королевства подтвердило наличие на украинской территории четырех пунктов восстановления вооружения и военной техники. В этих мастерских, как уточнили в оборонном ведомстве, трудятся специалисты из Британии и с Украины.