Британия признала свое присутствие на Украине Великобритания признала четыре цеха для ремонта военной техники на Украине

Минобороны Великобритании официально заявило, что на Украине располагаются четыре центра для ремонта военной техники. На них работают как британские, так и украинские инженеры.

Великобритания впервые сообщает о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое, — заявили в Минобороны.

По информации ведомства, предприятия управляются британскими компаниями по соглашению с министерством. В центрах ремонтируют переданные Киеву бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другое оружие.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Лондон формирует опасный прецедент эксплуатации военнослужащих ВСУ в собственных целях. По его словам, украинская армия является для Британии «колониальными войсками».

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о планах задействовать украинских специалистов для перехвата иранских дронов в акватории Персидского залива совместно с британскими коллегами. Политик также подтвердил факт использования Соединенными Штатами британских баз на Кипре для нанесения ударов по иранской территории.