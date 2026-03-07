Минобороны Великобритании официально заявило, что на Украине располагаются четыре центра для ремонта военной техники. На них работают как британские, так и украинские инженеры.
Великобритания впервые сообщает о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое, — заявили в Минобороны.
По информации ведомства, предприятия управляются британскими компаниями по соглашению с министерством. В центрах ремонтируют переданные Киеву бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другое оружие.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Лондон формирует опасный прецедент эксплуатации военнослужащих ВСУ в собственных целях. По его словам, украинская армия является для Британии «колониальными войсками».
Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о планах задействовать украинских специалистов для перехвата иранских дронов в акватории Персидского залива совместно с британскими коллегами. Политик также подтвердил факт использования Соединенными Штатами британских баз на Кипре для нанесения ударов по иранской территории.