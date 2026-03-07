«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине «Краснодар» призвал перенести матч с «Рубином» в рамках РПЛ

«Краснодар» потребовал перенести игру 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» из-за плохой погоды, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале. При этом спортсмены из Казани не отказались от проведения матча, уточнил он.

«Краснодар» требует перенести матч с «Рубином»: завтра в Казани ожидается в районе –15°C — это температура, ниже которой играть в футбол по регламенту нельзя, если нет согласия обеих команд, — пояснил журналист.

По словам Карпова, окончательное решение о проведении матча примет главный арбитр за час до игры. «Краснодару» в любом случае необходимо прилететь в Казань. Рефери может перенести матч на один-два часа, добавил журналист.

Ранее матч 19-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» начался позже запланированного времени из-за погодных условий. Игра в Каспийске должна была стартовать в 19:30 мск, однако начало встречи перенесли на 20:00.

До этого бывший российский арбитр Игорь Федотов заявил, что единственный плохой момент с точки зрения работы судей в 19-м туре РПЛ — это пенальти в ворота «Локомотива». По его словам, в том эпизоде не должен был вмешиваться VAR, потому что этот момент не является явной ошибкой арбитра.