«Балтика» впервые разгромила «Рубин» в гостевом матче «Балтика» впервые одержала победу над «Рубином» со счетом 3:0

Калининградская «Балтика» впервые обыграла казанский «Рубин» в гостевом матче в рамках 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги, сообщается на сайте РПЛ. Отмечается, что игра закончилась со счетом 3:0.

Победные голы калининградской команде принесли Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев. Отмечается, что до этого матча «Балтика» и «Рубин» встречались четыре раза, в трех из них побеждал казанский клуб.

В общей сложности «Балтика» набрала 23 очка и заняла пятое место в турнирной таблице РПЛ. Калининградцы догнали петербургский «Зенит», который обыграл «Сочи» со счетом 2:0. При этом «Балтика» уступает клубу из Северной столицы из-за худшей разницы мячей.

