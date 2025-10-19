Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 19:40

«Балтика» впервые разгромила «Рубин» в гостевом матче

«Балтика» впервые одержала победу над «Рубином» со счетом 3:0

Максим Петров (Балтика) и Илья Рожков (Рубин) Максим Петров (Балтика) и Илья Рожков (Рубин) Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Калининградская «Балтика» впервые обыграла казанский «Рубин» в гостевом матче в рамках 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги, сообщается на сайте РПЛ. Отмечается, что игра закончилась со счетом 3:0.

Победные голы калининградской команде принесли Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев. Отмечается, что до этого матча «Балтика» и «Рубин» встречались четыре раза, в трех из них побеждал казанский клуб.

В общей сложности «Балтика» набрала 23 очка и заняла пятое место в турнирной таблице РПЛ. Калининградцы догнали петербургский «Зенит», который обыграл «Сочи» со счетом 2:0. При этом «Балтика» уступает клубу из Северной столицы из-за худшей разницы мячей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев забил гол с нулевого угла в матче против ЦСКА 12-го тура Российской премьер-лиги. Футболисты встретились на «РЖД Арене» в Москве. Воробьев принес «Локомотиву» второе очко — команда обыграла ЦСКА со счетом 3:0. Первый мяч забил Алексей Батраков при помощи дальнего удара, а третий — Николай Комличенко.

