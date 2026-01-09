Трамп и Стармер согласовали политику сдерживания России в Арктике Трамп и Стармер обсудили сдерживание России на Крайнем Севере

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров обсудили объединение усилий стран для сдерживания России на Крайнем Севере, следует из коммюника британского правительства. Отмечается, что стороны согласовали свои позиции по данному вопросу.

Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и согласились с необходимостью сдерживания <…> России на Крайнем Севере, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что США хотят получить выход к Арктике с помощью контроля над Гренландией, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также усомнился, что Дания и другие европейские страны могут дать жесткий ответ американскому лидеру Дональду Трампу на угрозы подчинить остров.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ готова сотрудничать с США в Арктике. В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев отметил, что западные страны усиливают военное присутствие в Арктике и предпринимают шаги, направленные на ограничение экономической деятельности России в регионе.