09 декабря 2025 в 12:50

Россию предупредили о росте военного присутствия стран Запада в Арктике

Главком ВМФ Моисеев заявил о росте военного присутствия стран Запада в Арктике

Фото: Philip Dulian/Global Look Press
Западные страны усиливают военное присутствие в Арктике и предпринимают шаги, направленные на ограничение экономической деятельности России в регионе, заявил на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. По его словам, обстановка в Арктике становится более напряженной из-за конкуренции мировых держав за ресурсы и контроль над ключевыми коммуникациями, сообщает ТАСС.

Основными факторами, влияющими на ее состояние и развитие являются: рост иностранного военного присутствия в регионе в целом, наращивание силами коллективного Запада усилий по затруднению экономической деятельности Российской Федерации в Арктике и непризнание ими национального суверенитета Российской Федерации над Северным морским путем, — сказал Моисеев.

Адмирал уточнил, что обновленные арктические стратегии стран-участниц НАТО показывают антироссийскую направленность. Защиту национального суверенитета и оборонительную политику России в Арктике безосновательно называют «угрозой стабильности и безопасности в регионе». Фактически, доктринальные документы США, Великобритании, Канады, Дании, Норвегии и Франции направлены на наращивание военной инфраструктуры, поступательную милитаризацию и увеличение масштабов учебных маневров для подготовки к наступательным военным действиям, заключил Моисеев.

Ранее статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский заявил, что Россия планирует создать в Арктике 50 тыс. рабочих мест в рамках новых инвестиционных проектов. Он отметил, что на сегодняшний день в этом регионе создана 21 тыс. новых рабочих мест.

