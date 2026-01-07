Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Раньше на Рождество в России всегда старались приготовить что-то особенное: в богатых домах, например, запекали целого поросенка, и даже в простых тавернах подавали какое-нибудь сытное мясное кушанье. Приготовим мясо по-французски — невероятно вкусное блюдо без лишних хлопот.

Для этого шедевра вам понадобится 800 г свинины (лучше всего взять карбонад или шею). Нарежьте мясо на порционные куски толщиной около 1,5 см и обязательно хорошенько отбейте их через пленку. Посолите и поперчите каждый кусочек. Подготовьте овощи: нарежьте 2–3 крупные луковицы тонкими кольцами, а 4–5 средних картофелин — тонкими слайсами.

На смазанный маслом противень выложите слой мяса. Сверху распределите лук — он даст мясу сочность. Затем аккуратно разложите картофель, слегка посолив этот слой. Для той самой легендарной корочки приготовьте заливку: смешайте 200 г сметаны или майонеза с двумя дольками чеснока и обильно смажьте картофель. В завершение посыпьте все 200 г тертого сыра.

Отправляйте мясо в разогретую до 180 °C духовку примерно на 50–60 минут. Картофель должен стать мягким, а сыр — превратиться в аппетитную золотистую корочку. Дайте блюду постоять 5 минут после духовки и подавайте к столу.

Совет: чтобы картофель точно пропекся одновременно с мясом, нарезайте его как можно тоньше, почти прозрачными ломтиками.

