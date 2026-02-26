Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо сметанника делаю пирог «Творожник». Нежное облако к чаю

Забыла про сметанник и королевскую ватрушку — теперь на кухне царит нежный «Творожник». Стоит один раз приготовить, и рука сама тянется повторить: аромат корицы наполняет дом, а слои получаются такими гармоничными, что остановиться действительно сложно.

Секрет пирога — в контрасте текстур. Внизу мягкая, чуть влажная основа, похожая на кекс, в середине — воздушная творожная начинка, а сверху — сладкая рассыпчатая крошка с лёгкой пряной ноткой. Щепотка корицы делает вкус глубже и уютнее.

Для приготовления понадобится: для основы — мука 150 г, разрыхлитель 1 ч. л., крахмал 30 г, соль 1/3 ч. л., сливочное масло 140 г, яйца 3 шт., сахар 60 г, корица 1/2 ч. л.; для начинки — творог 500 г, яйца 2 шт., сахар 100 г, ванильный сахар 10 г, щепотка корицы; для крошки — холодное сливочное масло 40 г, сахар 80 г, мука 80 г, немного корицы по вкусу.

Муку просейте с разрыхлителем, крахмалом, солью и корицей. Масло взбейте с сахаром до пышности, по одному добавьте яйца и соедините с сухими ингредиентами. Для начинки пробейте творог с яйцами, сахаром, ванилью и корицей до кремовой текстуры. Для штрейзеля разотрите холодное масло с сахаром, мукой и щепоткой корицы до крошки. В смазанную форму выложите тесто, распределите творожную массу и щедро посыпьте крошкой. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут до румяной корочки. Дайте пирогу немного остыть — и наслаждайтесь нежным, ароматным кусочком.

Ранее мы делились рецептом маринованного лука с жареным маринадом. Храните баночку в холодильнике для любого блюда.