Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 19:02

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо сметанника делаю пирог «Творожник». Нежное облако к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забыла про сметанник и королевскую ватрушку — теперь на кухне царит нежный «Творожник». Стоит один раз приготовить, и рука сама тянется повторить: аромат корицы наполняет дом, а слои получаются такими гармоничными, что остановиться действительно сложно.

Секрет пирога — в контрасте текстур. Внизу мягкая, чуть влажная основа, похожая на кекс, в середине — воздушная творожная начинка, а сверху — сладкая рассыпчатая крошка с лёгкой пряной ноткой. Щепотка корицы делает вкус глубже и уютнее.

Для приготовления понадобится: для основы — мука 150 г, разрыхлитель 1 ч. л., крахмал 30 г, соль 1/3 ч. л., сливочное масло 140 г, яйца 3 шт., сахар 60 г, корица 1/2 ч. л.; для начинки — творог 500 г, яйца 2 шт., сахар 100 г, ванильный сахар 10 г, щепотка корицы; для крошки — холодное сливочное масло 40 г, сахар 80 г, мука 80 г, немного корицы по вкусу.

Муку просейте с разрыхлителем, крахмалом, солью и корицей. Масло взбейте с сахаром до пышности, по одному добавьте яйца и соедините с сухими ингредиентами. Для начинки пробейте творог с яйцами, сахаром, ванилью и корицей до кремовой текстуры. Для штрейзеля разотрите холодное масло с сахаром, мукой и щепоткой корицы до крошки. В смазанную форму выложите тесто, распределите творожную массу и щедро посыпьте крошкой. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут до румяной корочки. Дайте пирогу немного остыть — и наслаждайтесь нежным, ароматным кусочком.

Ранее мы делились рецептом маринованного лука с жареным маринадом. Храните баночку в холодильнике для любого блюда.

Проверено редакцией
Читайте также
Завтрак-шедевр: хрустящие конвертики из теста фило с творогом, моцареллой и яйцом. Выглядят нереально, готовятся за 20 минут
Общество
Завтрак-шедевр: хрустящие конвертики из теста фило с творогом, моцареллой и яйцом. Выглядят нереально, готовятся за 20 минут
Никаких дрожжей! Творожные «жемчужинки» с цукатами — нежнее облака и готовятся без подхода и расстойки
Общество
Никаких дрожжей! Творожные «жемчужинки» с цукатами — нежнее облака и готовятся без подхода и расстойки
Пирог-рассольник вместо супа: курица, соленые огурцы и нежное тесто — пальчики оближешь, просят добавки все
Общество
Пирог-рассольник вместо супа: курица, соленые огурцы и нежное тесто — пальчики оближешь, просят добавки все
Топ-9 рецептов манника на любой вкус без лишних хлопот
Семья и жизнь
Топ-9 рецептов манника на любой вкус без лишних хлопот
Фарш, лаваш и рецепт из 2 строчек: ленивая лазанья — готовлю и готовлю, не могу остановиться
Общество
Фарш, лаваш и рецепт из 2 строчек: ленивая лазанья — готовлю и готовлю, не могу остановиться
творог
пироги
простой рецепт
тесто
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали о том, где нашли школьницу из Смоленска
Рэперу Гуфу вынесли приговор: что известно, «банное» дело
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья
Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве
Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН
Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище
Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту
В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне
Задержан предполагаемый похититель девочки из Смоленска
Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса
ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией
В Бразилии по улицам поплыли гробы
Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка
Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек
Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара
Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.
В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке
Пропавшую в Смоленске девочку нашли
В Дании пройдут досрочные выборы в парламент
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.